Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023)DEL 30 APRILEORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA, DOMANI 1 MAGGIO, ADALLE 9 ALLE 10 SI SVOLGERA’ UNA GARA PODISTICA CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DOMENICO FONTANA CON PERCORSO LUNGO PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO; PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; SEMPRE DOMANI 1 MAGGIO VA IN SCENA IL TRADIZIONALE CONCERTONE IN PIAZZA SAN GIOVANNI; ATTIVE GIA’ DALLA MATTINATA MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON CHIUSURE AL TRAFFICO VEICOLARE NELL’AREA COMPRESA TRA VIALE CARLO FELICE, PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI E VIA EMANUELE FILIBERTO; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. DA ...