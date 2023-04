Viabilità Roma Regione Lazio del 30-04-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023)DEL 30 APRILEORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 61 NEI PRESSI DI LATINA CI SONO RALLENTAMENTI TRA BORGO MONTELLO E BORGO PIAVE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SI INVITA ALLA DOVUTA PRUDENZA; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, NEL COMUNE DI SAN CESAREO OGGI 30 APRILE SI CONCLUDE L’EVENTO “FANTASY WORLD”, IL LUNA PARK GONFIABILE PER BAMBINI DAI 3 AI 12 ANNI; ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI TRANSITOE SOSTA NELLO SPAZIO COMUNALE LA VILLETTA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral