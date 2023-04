“Vi spiego perché l’Ia potrebbe essere pericolosa per il futuro dell’umanità”

"È accaduto come a Parma e non miil" ha proseguito Ranieri - , ho detto ai ragazzi di stare calmi che avremmo ripreso la partita. Così è stato. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati ...Il primo a scommettere su di lui è stato Carlo Azeglio Ciampi, che l'ha portato prima in Banca d'Italia e poi al Tesoro, dove è rimasto a lungo per poi passare ai Trasporti e infine fare ritorno a ...solo massimalistala politica dovrebbe cominciare dove finisce l'ottimo paretiano. Mi. L'ottimo paretiano significa che per dare qualcosa a qualcuno la devi togliere a qualcun ...

Pupo: «Non andrò più a Mosca, vi spiego perché» Corriere TV