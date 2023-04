Vetri d’auto spaccati in stazione Ceriano – Solaro | arrestato un rumeno

(Di domenica 30 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I carabinieri hannoun pregiudicatosospettato di essere responsabile deinelladiLaghetto –. Nel pomeriggio dello scorso venerdì, nel parcheggio dellaTrenord diLaghetto-, teatro nell’ultimo periodo di episodi di furti e vandalismi in danno delle autovetture lasciate in sosta dai pendolari, i Carabinieri ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

...nera opaca e un esclusivo inserto in simil alluminio abbinato alla decorazione delle prese'aria ... Di serie, la TTS Coupe Memorial Edition propone sedili riscaldati,oscurati, fari Matrix LED, ...... che hanno sentito rumore diinfranti e grida concitate. ...nelle cantine di alcuni palazzi e ancora spaccate a danno delle... Intanto a qualche centinaio di metri in linea'area, in via ...'accordo, la configurazione proposta qui sopra è molto audace, ... specchi retrovisori ,oscurati, luci di cortesia a LED, ... un accessorio che sullepremium sta imponendosi come tendenza . ...