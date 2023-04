(Di domenica 30 aprile 2023) Beffato dalla safety car, uscita al momento giusto per Sergio. Intanto però Maxha chiuso al 2° posto difendendo la leadership iridata, nonostante una leggera delusione per l'esito ...

Beffato dalla safety car, uscita al momento giusto per Sergio Perez . Intanto però Maxha chiuso al 2° posto difendendo la leadership iridata, nonostante una leggera delusione ... ho...Passato Sergio tutti aspettavano la replica della manovra da parte di, ma la scenetta non si è vista. Max ci ha anche, senza affondare il colpo, neanche in rettilineo con l'ala ...Charles non ha sbagliato nulla, haa tenere Perez a distanza di Drs ma non ce l'ha fatta e ...nella Sprint non ha potuto spingere al massimo. Aveva un buco grande così nella fiancata ...

Verstappen: "Ho provato a stare in zona Drs di Perez, ma le gomme si surriscaldavano" Autosprint.it

L'olandese della Red Bull non è riuscito a riprendersi la testa della corsa persa per colpa della safety car, ammettendo qualche difficoltà a livello di bilanciamento ...Il Gran Premio di Baku ci consegna un Sergio Perez che quest'anno pare intenzionato a dare filo da torcere a Max Verstappen per il campionato piloti.