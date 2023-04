Verona | Zaffaroni | «Potevamo fare di più Arbitro? Gara difficile»

(Di domenica 30 aprile 2023) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Cremonese Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni: «La Cremonese soprattutto sul suo campo ha sempre messo in grandissima difficoltà gli avversari e ultimamente qui ha fatto risultati. Siamo riusciti a rimettere in piedi laed è un pregio dei ragazzi. Nel finale la foga e la troppa voglia dirisultato pieno ci ha fatto perdere gli equilibri e secondo me in quella fase di gioco dovevamo essere più equilibrati.? Io sono per il rispetto dei ruoli sempre, a prescindere che gli episodi siano a favore o contro. Era una...

All.: Ballardini(4 - 2 - 3 - 1): Montipò, Depaoli (41' Terracciano), Magnani (38'st ... All.:Espulsi: Quagliata per gioco falloso al 16'st. leggi anche Serie A: Roma - Milan ......6. ARBITRO : Doveri di Roma 4. NOTE : giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 11 - 645. Espulso Quagliata al 17'st per condotta violenta. Angoli 4 - 3 per il. ......6. ARBITRO : Doveri di Roma 4. NOTE : giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 11 - 645. Espulso Quagliata al 17'st per condotta violenta. Angoli 4 - 3 per il. ...

