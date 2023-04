Verissimo | Lavinia Mauro e Alessio Corvino parlano del loro amore e svelano | “Sicuramente c’è in programma di…”

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo essersi scelti a Uomini e Donne (LEGGI QUI),hanno raccontato i primi giorni da fidanzati a Silvia Toffanin. La coppia ha raccontato ale emozioni della scelta e il risveglio burrascoso del giorno successivo: “Lei circa alle sette e mezzo del mattino ha deciso di svegliarsi e di svegliare anche me“., dopo i vari tira e molla avvenuti nel corso del dating show, si è detto certo della sua scelta: “Posso dire a oggi che ne è valsa la pena“. L’ex corteggiatore ha svelato di aver creduto nella relazione con la tronista fin da subito e di aver sofferto la presenza diCampoli: “Già dalle prime esterne avevo un po’ capito che c’era una forte sintonia tra me e lei… Percorso non a due, quello mi ha un po’ ...

Intervista ovviamente dolcissima quella diMauro e Alessio Corvino a. La coppia, da poco sbocciata negli studi di Uomini e Donne, si è presentata da Silvia Toffanin per raccontare come sta procedendo l'inizio della love story.Ospiti ae Alessio, freschissima coppia nata a Uomini e Donne: ecco come stanno vivendo la loro storia d'amore. Il 4 aprile è andata in onda la scelta diMauro , tronista di Uomini e ...Il percorso altalenante conQuello tra Alessio Corvino eMauro è un percorso ballerino. Ma alla fine nonostante i dubbi Alessio esi sono trovati e scelti. Un percorso fatto ...

Lavinia Mauro e Alessio Corvino ospiti a Verissimo il 30 aprile Napolike.it

La coppia da poco sbocciata a Uomini e Donna protagonista da Silvia Toffanin: una segnalazione, però, solleva un caso 'maligno' ...Ospiti a Verissimo Lavinia e Alessio, freschissima coppia nata a Uomini e Donne: ecco come stanno vivendo la loro storia d'amore. Il 4 aprile è andata in ...