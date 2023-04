Verissimo | Gianni Sperti replica a Paola Barale | “Forse vuole far credere che io sia omosessuale | ma che io lo sia o meno non lo dirò mai perché…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 30 aprile 2023)è stato intervistato da Silvia Toffanin ain occasione del suo cinquantesimo compleanno. Il ballerino ha dichiarato, però, di sentirsi ancora giovane: “Ho compiuto 50 anni, in realtà dentro me ne sento 25“. L’opinionista di Uomini e Donne ha fatto un bilancio della sua vita molto positivo: “Sono una persona molto fortunata. Ho avuto la possibilità di lavorare con la passione… Non mi posso lamentare“.si è aperto totalmente, raccontando il suo matrimonio fallito con: Quando vai all’altare pensi che sia per sempre… Io ero molto innamorato mi sono sentito molto amato… Posso non essere stato magari l’uomo perfetto,magari ha trovato un altro uomo migliore. Si è innamorata di un’altra persona… Poteva succedere a me, è ...