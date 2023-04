Verissimo | Gianni Sperti omosessuale? “Chissà non lo dirò mai…” ecco il motivo

(Di domenica 30 aprile 2023) Il famosissimo opinionista di Uomini e Donne,è stato ospite aintervistato dalla bravissima Silvia Toffanin, l’ex della Barale ha risposto a domande personali? Nessuna conferma nessuna smentita da parte del ballerino ex marito di Paola Barale.L’opinionista di Uomini e Donne è stato invitato come ospite da Silvia Toffanin negli studi didove ha parlato della sua vita personale.Ovviamente quando si parla con, spesso si torna a parlare della sua storia storia d’amore con Paola Barale, durata sette anni con un matrimonio di mezzo.e la confessione SHOCK nel giorno del suo compleanno: Sono in terapia Una ...

Quando poi la conduttrice ha provato ad andare più in fondo alla questioneha preferito non sbilanciarsi spiegando che forse il matrimonio è finito per altri motivi. L'ospite die le ...Sperti su Paola Barale: "Se sono gay Non lo dirò mai!" L'opinionista di Maria De Filippi è stato ospite del programma di Canale 5 e nello studio di Toffanin ha svelato alcuni ...Cos'è accaduto Michelle Hunziker e Gerry Scotti a: 'Ci conosciamo da 27 anni, ci capiamo con uno sguardo' L'intervista diSperti Durante la sua intervista aSperti ...

Verissimo, Gianni Sperti: "Io gay Adesso lo dico", gelata l'ex moglie Liberoquotidiano.it

Ospite di Verissimo nella puntata di domenica 30 aprile, Gianni Sperti si è confessato parlando con Siliva Toffanin. Le parole. Nel salotto di Silvia Toffanin è stato ospite domenica 30 aprile anche ...Lavinia di Uomini e Donne racconta gli attacchi di panico: “Non è bello gestirli” Chi ha imparato a conoscere e a voler bene a Lavinia ...