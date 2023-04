“Vergogna | vergogna” | animalisti protestano vicino alla casa di Fugatti in Trentino Tensione coi residenti

Leggi su ilfattoquotidiano

Momenti diin piazza a Sabbionara di Avio, dove abita il presidente della Provincia di Trento, durante la manifestazione promossa dal Partito animalista europeo e dall'associazione Meta per protestare contro la gestione degli orsi. Ihanno esposto alcuni striscioni con scritto 'integralisti', i manifestanti hanno reagito alzando il tono della voce e l'esplosione di un petardo. La situazione è via via tornatanormalità. Circa 150 persone hanno manifestato contro il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio, per aver firmato l'ordinanza di abbattimento dell'orsa Jj4, che ha aggredito e ucciso il 26enne Andrea Papi nei boschi sopra l'abitato di Caldes, in valle di Sole.