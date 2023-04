Verdi risponde a Okereke Il Verona aggancia lo Spezia Cremonese | quanti rimpianti

(Di domenica 30 aprile 2023) Un pareggio acciuffato per i capelli, che serve alperre loal quart'ultimo posto. I gialloblù se la sono vista brutta contro unache ha dominato il primo tempo ...

Prima Carnesecchi salva su Braaf, poi il portiere grigiorosso nulla può sul tiro diche, dopo aver toccato il terreno, prende una traiettoria beffarda. Nel finale ci sono vari capovolgimenti di ......colpo su colpo a Djuric. Altra prestazione solida dopo quella di Firenze in Coppa Italia. (dal 34' s.t. Buonaiuto s.v. ) Vasquez 6 : Inizia con una chiusura decisiva sunel primo ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra Cremonese e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Zini, Cremonese e Verona si affrontano nel match valido per la ...

Verdi risponde a Okereke: 1-1 tra Cremonese e Verona Fantacalcio ®

Nella 32esima giornata di serie A, tra Cremonese e Verona è 1 a 1. Padroni di casa avanti con Okereke, i gialloblù pareggiano con Verdi.Grigiorossi in 10 dal 62' e sempre più lontani dalla salvezza, i gialloblù agganciano il terzultimo posto, ma mancano il sorpasso ...