Questo è sostanzialmente il pensiero del team principal Frederic, che si è caricato sulle spalle l'obiettivo della ricostruzione. F1 2023, GP Azerbaijan: il podioPODIO " Non è ...'Carlos per un paio di volte quest'anno è stato anche davanti a Charles - ha detto. In questo weekend però è vero, ha avuto difficoltà sin dalgiro della qualifica, perdendo la ......per mettere in pista e provare ilstep di evoluzioni per ridurre il gap tra la SF23 e la RB19. Ma non bisogna credere che con le nuove parti la Rossa diventi un missile all'improvviso,...

Vasseur, primo podio in Rosso, ma: “In Ferrari conta vincere” Autosprint.it

GP Azerbaijan - Carlos Sainz ha avuto un weekend decisamente complicato a Baku. Lo spagnolo non ha mai trovato il feeling con la sua Ferrari sin dal primo giro del venerdì, e dopo aver fallito il tent ...Il team principal racconta come l’aver lavorato per ottimizzare il pacchetto sia stato alla base del risultato di Baku. E a Miami arriveranno gli aggiornamenti ...