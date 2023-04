Valentino Rossi e quel consiglio a Francesco Bagnaia | “Più piano…”

(Di domenica 30 aprile 2023) Tanti titoli conquistate, numerose vittorie nella diverse categorie a due ruote che hanno regalato al Dottore un’esperienza enorme nella gestione delle situazioni in MotoGP.non corre più nel Motomondiale, ma è rimasto legato a doppio filo alla classe regina grazie alla sua squadra (VR46 Racing Team) e a, di cui è amico e soprattutto mentore. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, la leggenda del motociclismo ha toccato diverse tematiche parlando, anche, della sua avventura nel mondo delle automobili. Le parole di: “Tornare qui da owner è più rilassante…” Ecco le dichiarazioni di: Che sensazione si prova a tornare nel paddock non come pilota, ma come ...

A volte per vincere il Mondiale occorre andare più piano. Questo il consiglio diper il campione del mondo in carica e pilota dell'Academy VR46 Pecco Bagnaia. I 45 punti buttati via nelle due cadute di Argentina e Stati Uniti sono pesanti, ma niente è perduto. "Ne ...Bagnaia e il consiglio - battuta diAncora Bagnaia. 'La pista è molto stressante per il davanti: abbiamo avuto un buon passo considerando le condizioni, in alcune curve l'anteriore ...... indimenticabile la sfida tra Mick Doohan e Alex Criville nel 1996 e soprattutto quella del 2005 tra Sete Gibernau e, recordman del tracciato con 7 successi. Vai alla Fotogallery

Pecco 2° dietro a Binder. "Bene così. Il consiglio di Rossi Il potenziale va usato. In gara gestirò" A volte per vincere il Mondiale occorre andare più piano. Questo il consiglio di Valentino Rossi p ...Il Dottore, giunto col suo team VR46 a Jerez de la Frontera, dove domenica è in programma il Gran Premio di Spagna, si è soffermato sul momento difficile del pilota della Ducati: “Abbiamo parlato molt ...