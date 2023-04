Vado ai matti | ma come c*** fa Schlein a pigliarsi l’armocromista?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 aprile 2023) D'altra parte, da dove poteva ricominciare la sinistra? Il popolo, gli operai da cosa potevano ricominciare? Da un consulente di armocromia. Io non sapevo nemmeno che esistesse l'armocromia. Sono ignorante, ma nessuno di voi, 99,9% italiani, sapeva che cosa fosse, fino a poche ore fa, l'armocromia. Nelle mie categorie, Elly è un inverno, ma vai a fanculo va! La nuova leader del Pd si dice di sinistra, vuole riportare la sinistra al governo, il popolo, i lavoratori, e cos'è che rivela nella fuffa generale? Che ha una consulente d'immagine esperta in armocromia. Pare le abbia cambiato il look: è passata dall'eskimo al trench. I colori inverno, amico mio! Ioai: macazzo si fa?!