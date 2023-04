Vacanze | non sai a chi lasciare il cane? Arriva l’app che fa per te | ecco come trovare chi vuole accudirlo

(Di domenica 30 aprile 2023) Se quando andate in vacanza non sapete a chi affidare il vostro, scoprite questa applicazione incredibile: vi salverà Con l’arrivo della bella stagione, tutti stanno pianificando leestive. Chi ama il mare non vede l’ora di mettere i piedi nella sabbia, mentre chi adora la montagna sta già pianificando in quali sentieri perdersi. Chi ha un, però, sta anche pensando a chi lasciarlo e all’organizzazione per farlo stare nel migliore dei modi: se siete in difficoltà, scoprite questa app.accudire ilmentre sei in vacanza: usa queste app (grantennistoscana.it)Sebbene il fenomeno dell’abbandono sia ancora purtroppo molto diffuso, in realtà fortunatamente sono sempre di più le famiglie che scelgono di portare sempre con sé il proprio cucciolo a quattro zampe, anche in vacanza. Chi ...

Lo raggiungo nei weekend, facciamo le videochiamate, siamo stati insieme durante ledi Natale. Insomma, per le donneè ancora mai facile'. Di recente ha interpretato un ruolo di donna ...Sottocostavuole essere solo una fiera espositiva ma un punto di incontro e dialogo dove ... E ancora spazio a editoria nautica, accessori per la nautica, abbigliamento nautico, charter ein ...... tuttavia, anche il maltempo sembra pronto a rendere meno piacevoli la mini -( ecco le ... saranno otto milioni gli italiani ad approfittare del weekend lungo, seaddirittura per una ...

Vacanze, non sai a chi lasciare il cane Arriva l’app che fa per te: ecco come trovare chi vuole accu... Grantennis Toscana

Trasportare il cane o il gatto in auto è permesso, ma ci sono delle regole da rispettare: come evitare le multe ...L’AQUILA – Sono 8 milioni gli italiani che si sposteranno per vacanza in occasione del ponte del 1° primo maggio. Tra questi il 93,5 per cento resterà in Italia, mentre il 6,5 per cento opterà per un ...