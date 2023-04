Uomini e Donne ci sarà il 1° maggio?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 30 aprile 2023)sta facendo diverse pause in questo periodo: prima una forzata per la scomparsa di Maurizio Costanzo, poi per Pasquetta e per il “ponte” del 25 aprile…Lunedì 1°ci? Scopriamolo insieme!andrà in onda lunedì prossimo? Come immaginavamo, la risposta è no. “” tornerà regolarmente martedì alle 14:45 su Canale 5. Idem per “Terra Amara” (alle 14). Il dating show di Maria De Filippi e la soap turca incentrata sulla storia d’amore tra Zuleyha ed Yilmaz, saranno sostituiti da “Black Beauty-Una storia di coraggio”. E’ un film del 2015 con anche il compianto Luke Perry. La pellicola parla di una giovane di nome Kym, che persuade padre e nonno a sottrarre al proprietario violento un cavallo ferito, la cui ...