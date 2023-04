Una nuova Stonehenge tra le dune del deserto dell’Oman

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr – Serimane uno dei siti megalitici più antichi d’Europa, proviamo oggi a spostare lo stesso in quella che, nell’immaginario comune, rimane una delle zone terrestri anticamente più abitate dall’uomo. Non serve però usare la fantasia; un team di archeologi cechi si sono concentrati a lungo sulle aree desertiche ancora poco esplorate del Sultanato, Paese mediorientale tra Iran, Arabia Saudita, Emirati e Yemen. Asce di pietra bifacciale preistoriche, camere funerarie circolari, una collezione di incisioni rupestri e, dulcis in fundo, la sorprendentearaba. Scoperte uniche sono state segnalate da un team internazionale guidato dall’Istituto di Archeologia del CAS di Praga, che ha completato con successo la sua terza stagione di scavi in ??Oman. I campioni raccolti sono ora in fase di analisi da ...