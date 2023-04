Un inno al potere della finzione con un cast impensabile Un film che mette di buon umore

Leggi su iodonna

(Di domenica 30 aprile 2023) MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IOGenere: commedia ???Regia: François Ozon. Con Nadia Tereszkiewick, Rebecca Marder, Isabelle Huppert e Fabrice Luchini François Ozon, Fabrice Luchini e Isabelle Huppert (foto di Carole Bethuel). Leggi anche › Isabelle Huppert: «Antipatica? No, solo decisamente amorale» Madeleine e Pauline condividono un modesto appartamento tra i tetti di Parigi nel 1935. La prima è attrice di non grande talento, la seconda avvocata con pochi clienti. Il loro sodalizio si rivelerà propizio quando Madeleine finirà sul banco degli imputati accusata di aver ucciso un produttore dalle mani lunghe. Per Madeleine è la performance di una vita, per Pauline un caso di scuola degno delle prime pagine. Ozon, dopo 8 donne e un mistero, ...