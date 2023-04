Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

1949: Ultima partita italiana del Grande Torino. Il presidente Novo era stato molto chiaro con Valentino Mazzola e compagni: "Se ottenete un risultato positivo contro l'Inter vi lascio andare a fare l'amichevole in Portogallo". Il match contro i nerazzurri – giocato eccezionalmente di sabato, proprio per far partire con tranquillità i granata alla volta di Lisbona – finisce 0-0: se questo avviene il merito è soprattutto di Valerio Bacigalupo, che quelpara anche l'impossibile. Con il tempo Benito Lorenzi, il fortissimo attaccante nerazzurro soprannominato "Veleno", avrà modo di rimpiangere il fatto di non essere riuscito a fare gol: "Chissà, se Bacigalupo non mi avesse parato tutto quei ragazzi si sarebbero salvati." Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it