Un dito fratturato non ferma Fox | se la palla scotta | nessuno come lui

Lo aspettavano tutti al varco. Diciamoci la verità: non erano in tanti a fidarsi di De'Aaron Fox e dei suoi Sacramento Kings in prospettiva playoff, nonostante l'exploit di stagione regolare. Ok il ...Fox, nominato come giocatore 'Clutch' dell'anno per la regular season, dovrà sicuramente giocare con una protezione sul, anche se l'infortunio non gli ha impedito di segnare 38 punti in gara - 4 ...Non sarà un compleanno felice perché nell'amichevole tra Marocco e Brasile, vinta dagli africani, si èundel piede. Un infortunio che pregiudica il proseguimento della stagione. E ...

Playoff NBA: De'Aaron Fox vuole giocare gara-5 anche con un dito fratturato. VIDEO Sky Sport

Il play dei Kings non aveva mai giocato i playoff, lo sta facendo alla grande contro Curry. E negli ultimi 5 minuti di partita è il “clutch player” per eccellenza.Il dottor Jakovljevic, storico medico del Partizan, ha condiviso informazioni riguardo all'infortunio subito dal giocatore australiano Dante Exum ...