Un altro domani anticipazioni dal 1° al 5 maggio | Carmen vuole incastrare Patricia

(Di domenica 30 aprile 2023) Prosegue la messa in onda di Unanche nella settimana dal 1° al 5, dalle ore 16.45 su Canale 5: ecco cosa accadrà. Drammi, intrighi e tante sorprese in arrivo nell’amata soap spagnola, che chiude la fascia del daytime del Biscione: scopriamo ledelle prossime puntate. Nuove puntate in arrivo per Un, la celebre soap spagnola trasmessa nella fascia del daytime di Canale 5. Incentrata sulle vicende di Julia eVillaneuva, che si susseguono parallelamente su due diversi piani temporali, la serie è tra i programmi più seguiti da parte del pubblico, grazie ai continui colpi di scena. Cosa accadrà nelle nuove puntate di Un, dal 1° al 5– VelvetMagTra ...

...sul decreto lavoro e sulle misure sul cuneo fiscale che andranno in Consiglio dei ministri. "... allora il concerto la triplice dovrebbe organizzarlo in ungiorno. Noi non la pensiamo così ...Oggi non vota epotrebbe votare per quella ragazza vestita in modo a loro riconoscibile (... ti sono simpatico, mi voti, ti sono antipatico voterai quell'. Poi, come fa Schlein nel resto ...... allo sviluppo di tutti: attente alle persone, ai poveri e al; non solo al potere, ai ... E unappello all'accoglienza è stato quello lanciato nell'omelia della . la denuncia. L'elenco del ...

“Un altro domani”, le anticipazioni: non c’è dialogo tra Sergio e Julia Tv Sorrisi e Canzoni

Il Friuli Venezia Giulia celebra la Festa dei lavoratori: sono diversi i cortei e le manifestazioni di iniziativa sindacale in programma domani da Trieste a Pordenone, da Monfalcone (Gorizia) a Cervig ...La premier Giorgia Meloni contro il segretario della Cigl Maurizio Landini a poche ore dal faccia a faccia di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha ...