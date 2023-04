Ultraleggero precipitato in Friuli | morti 35enne originario di Monopoli e pilota delle Frecce tricolori Ieri nel tardo pomeriggio

Unsul Monte Musi in Friuli Venezia Giulia dopo avere preso fuoco: a bordo c'era il pilota Alessio Gherzi, 34 anni, e un suo parente. Entrambi sono morti ......quanto è accaduto ieri pomeriggio verso le 18.30 al velivolo di categoriaPioneer 300 (marche I - 8548), decollato dalla pista di Udine Campoformido per un volo turistico e...Una delle due vittime morte carbonizzate nell'incidente con un velivolonell'alta Val Torre è un pilota delle Frecce tricolori. Si tratta di Pony 5, il capitano Alessio Ghersi, di 34 anni . La persona che era con lui era un parente. L'incidente è ...

Un ultraleggero è precipitato sul Monte Musi in Friuli Venezia Giulia dopo avere preso fuoco: a bordo c'era il pilota Alessio Gherzi, 34 anni, e un suo parente. Entrambi sono morti carbonizzati ...Due le inchieste aperte sul velivolo ultraleggero precipitato ieri in Friuli in cui sono morte due persone, il capitano Alessio Ghersi di 34 anni che era comandi e un suo parente. La prima fa capo all ...