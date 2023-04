Ultraleggero precipita | morto il capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi

(Di domenica 30 aprile 2023)aveva 34 anni ed ècarbonizzato a seguito dell‘incidente che ha coinvolto unto nell’alta Val Torre, in provincia di Udine. Stando alle prime informazioni, l’uomo era insieme ad un parente. Il riconoscimentovittime è avvenuto nella tarda serata di ieri.si schianta al suolo dopo il decollo: gravi due persone L’incidente in cui ha perso la vitaIl terribile incidente si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 18.30. Il velivolo è stato avvolto da una nuvola di fumo sprigionatasi a seguito di una fiammata o un’esplosione le cui cause sono ancora tutte da accertare. Si sarebbe dovuto trattare di un volo tranquillo, senza complicazioni, invece non è stato ...

