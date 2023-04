Ultraleggero caduto in Friuli | una delle vittime è capitano Frecce Tricolori

(Di domenica 30 aprile 2023) L'incidente di ieri a Lusevera, in provincia di Udine. Alessio Ghersi, 34 anni, originario di Domodossola, ricopriva la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all'interno della formazione Nel tragico incidente di ieri a Lusevera, in provincia di Udine, in cui unè precipitato al suolo, uno dei due occupanti che hanno perso la vita era ilAlessio Ghersi, pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “”. L’Aeronautica Militare si unisce al dolore dei familiari. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutta la Forza Armata, si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore. Il tradizionale evento di conclusione del periodo di addestramento della formazione in vista dell’avvio ...

Il tradizionale evento di conclusione del periodo di addestramento della formazione in vista dell'avvio della stagione acrobatica, in programma il ...L'aereo è in una zona boschiva dell'area in questione. Dopo lo schianto, inoltre, il ... A gennaio, per esempio, un aereo è stato ritrovato sull'Appennino modenese : dentro c'era il ...AGI - Giornata di lutto per l' Aeronautica militare : una delle due vittime dell'nel tardo pomeriggio di sabato in Friuli è Alessio Ghersi , pilota in servizio presso il 313 Gruppo Addestramento Acrobatico 'Frecce Tricolori'. Il Capo di Stato Maggiore dell'...

(Adnkronos) - Nel tragico incidente di ieri a Lusevera, in provincia di Udine, in cui un ultraleggero è precipitato al suolo, uno dei due occupanti che hanno perso la vita era il capitano Alessio Gher ...Tra le due vittime dello schianto dell'aereo ultraleggero vicino Udine, c'è Alessio Ghersi: il capitano delle Frecce Tricolori è morto carbonizzato ...