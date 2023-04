Ultime Notizie – Ultraleggero caduto in Friuli | una delle vittime è capitano Frecce Tricolori

(Di domenica 30 aprile 2023) L’incidente di ieri a Lusevera, in provincia di Udine. Alessio Ghersi, 34 anni, originario di Domodossola, ricopriva la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all’interno della formazione Nel tragico incidente di ieri a Lusevera, in provincia di Udine, in cui unè precipitato al suolo, uno dei due occupanti che hanno perso la vita era ilAlessio Ghersi, pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “”. L’Aeronautica Militare si unisce al dolore dei familiari. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutta la Forza Armata, si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore. Il tradizionale evento di conclusione del periodo di addestramento della formazione in vista dell’avvio ...

Napoli - C'è attesa in città per Napoli - Salernitana e in caso di esito positivo (favorevole per gli azzurri) anche di Inter - Lazio , per la festa che organizzerà la SSC Napoli subito ...redazione Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:- Le previsioni del tempo e il meteo a Napoli di oggi, domenica 30 aprile, in vista della possibile festa scudetto e della sfida contro la Salernitana allo stadio Diego Armando Maradona ...

Guerra in Ucraina, le ultime notizie: morti 5 bambini nell'attacco a Uman, Kherson pronta all'evacuazione Virgilio Notizie

Ho letto questo articolo e lo trovo fantastico, potrebbe interessarti! Il titolo è News e lo trovi qui: https://www.thegamesmachine.it/the-last-spell-pc-ps4-ps5 ...La MotoGP in pista a Jerez per l'ultima sessione di prove libere, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 10:10. Poi le qualifiche dalle… Leggi ...