Ultime Notizie – Trovato morto l’orso M62 | era tra gli esemplari “problematici”

(Di domenica 30 aprile 2023) La carcassa di un orso è stata rinvenuta da un gruppo di escursionisti in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. Si tratta dell’esemplare M62. L’animale appare in stato di decomposizione. La sua identità è confermata dalle marche auricolari. A stabilire le cause della morte sarà l’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, al quale sarà consegnato l’esemplare. Il recupero è stato curato dal Corpo forestale trentino.M62 era tra gli “considerati” in Trentino. Nato nel 2018; dal maggio 2021 all’aprile 2022ha mostrato comportamenti particolarmente confidenti per i quali sono risultati adottabili le misure previste dal Pacobace, anche energiche”, spiega l’Ispra. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione