Ultime Notizie – Scacchi | il cinese Ding Liren nuovo campione del mondo

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilha sconfitto il russo Ian Nepomniachtchi 2,5-1,5 nel tie-break finale del Campionato delFide 2023, diventando il primo giocatore maschioa vincere il titolo dideldi. La parte classica della partita si era conclusa ieri con un pareggio di 7-7. Nel rapido playoff, giocato ad Astana, in Kazakhstan,ha vinto nella quarta partita a tempo ridotto dopo tre pareggi consecutivi. Con la sua vittoria la Cina è leader sia nel campionato maschile che in quello femminile. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione