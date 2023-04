Ultime Notizie Roma del 30-04-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023)dailynews radiogiornale per una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nella notte attacco ucraino nella regione russa di Brian sta colpito il villaggio di suzen Bank nel bombardamento sono morte almeno 2 persone riferirle governatore Alexandra poco Maps citato dall’agenzia di stampa ufficiale ta la prossima settimana sarà molto importante dal punto di vista della nostra lotta per la giustizia per pulire lo stato di tutti i tuoi criminali di guerra stiamo lavorando per creare un tribunale per il crimine di aggressione russa detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj sottolineando che bisogna accelerare la sconfitta dello Stato te perché mi brucia Come punizione di Dio dopo la strage di uman È così che chi esulta per il Vasto incendio che a volte un deposito di carburante a Sebastopoli combattimenti scoppiati nella capitale ...