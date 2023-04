Ultime Notizie Roma del 30-04-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo gli ultimi casi di stupro e aggressioni a Milano il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi annunciato che sarà nel capoluogo Lombardo Il 10 maggio per fare un punto sulla situazione e per garantire una maggiore sicurezza soprattutto nella stazione centrale nelle zone vicine ci confronteremo sui risultati dei controlli interforze che sono in Corso dallo scorso gennaio e che proseguiranno anche nei prossimi mesi obbligato ribadendo l’impegno contrastare e prevenire le api e a garantire visibilità di zone cittadine particolarmente esposte a Milano il corpo di una neonata è stato trovato all’interno di un cassonetto utilizzato per la raccolta dei vestiti la piccola Sarebbe stata depositata poche ore dopo la nascita gli accertamenti del medico legale saranno decisivi ...