Ultime Notizie Roma del 30-04-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una bambina di 4 anni è l’ultima vittima di viaggi di migranti verso l’Italia attraverso il Mediterraneo la piccola è caduto in mare da annegata quando il barchino il quale si trovava assieme ad altre 34 persone è stato spedito dall’equipaggio di un peschereccio tunisino per rubare il motore della barca in ferro di 7 metri partita da il corpo non è stato recuperato sono una decina aitan crusti distrutti in un esplosione arte da stop in Crimea con una capacità di oltre 40000 tonnellate di carburante non riporta l’emittente Ucraina rbc citando un funzionario dell’intelligence militare di Kiev Andrew solo che non rivendicazione come opera di Kiev è stata una punizione Divina ferma per il Raid aereo Russo contro un edificio civile a Human venerdì celebriamo il valore della ...