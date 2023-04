Ultime Notizie – “Priorità è alleggerire pressione fiscale”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 30 aprile 2023) ”Non è un appuntamento una tantum ma un ulteriore segnale del fatto che il governo ritiene il confronto con le parti sociali molto importante, in un momento particolare in cui abbiamo tante sfide da affrontare per la nostra Nazione”. Lo avrebbe detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, parlando con i sindacati nel corso del vertice che si svolge a palazzo Chigi sul decreto legge lavoro. ”L’incontro di oggi quindi – secondo la premier – non è esaustivo rispetto al nostro dialogo, anche perché l’iter del provvedimento che approveremo domani sarà abbastanza lungo”. Quindi serve ”un dialogo serio, costruttivo, sia sul lavoro sia su tutte le materie che affronteremo”, sottolinea Meloni. “Ladel governo comunque – sottolinea Meloni – èlasul ...