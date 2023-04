Ultime Notizie – Napoli-Salernitana | accoltellato mentre va allo stadio

(Di domenica 30 aprile 2023) Un uomo è statodopo una lite nata per motivi di viabilitàandavaper la partita con la. L’uomo, visitato all’ospedale San Paolo, ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni ed è stato dimesso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... segui la diretta su Calciomercato.it per tutte ledal capoluogo campano. Tifosi del Napoli ...e può laurearsi campione d'Italia vincendo contro la Salernitana.12.58 - Non arrivano buone...Anche il regista premio Oscar Paolo Sorrentino si è diretto allo stadio per assistere al match tra Napoli e Salernitana, decisivo per gli azzurri che potrebbero portare a casa l'agognato scudetto. L'...'Le aree montane protette devono essere intese come un occasione di sviluppo e non di divieti'. Lo ha affermato il presdiente del Parco del Partenio, Francesco Iovino , nel corso dell'incotnro con gli ...

Ucraina ultime notizie. Wagner: 1,5 km per conquistare Bakhmut Il Sole 24 ORE

luvly, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: luvly. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Brindisi-Cavese, e ora Ha vinto la squadra di Ciro Danucci, che ha aggianciato i campani al primo posto nel girone H di Serie D. Adesso che succede Il regolamento è chiaro, le ipotesi ...