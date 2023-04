Ultime Notizie – MotoGp Spagna | Bagnaia trionfa a Jerez davanti a Binder e Miller

(Di domenica 30 aprile 2023) Francesco ‘Pecco’si lascia alle spalle le cadute negli ultimi due Gp di Argentina e Austinndo nel Gp dide la Frontera. Il piemontese, in sella alla Ducati, si imponealle Ktm del sudafricano Brade dell’australiano Jack. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin che si lascia alle spalle il connazionale dell’Aprilia Aleix Espargaro e Luca Marini con la Ducati del team VR46.torna anche in vetta alla classifica mondiale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Scoppia il giallo sull'eredità di Gina Lollobrigida, morta lo scorso 23 gennaio. Dall'inventario dello scorso 26 aprile, eseguito dal notaio Vittorio Occorsio, sono scomparsi circa 9 milioni di euro ...Questedovrebbero rispettivamente essere la Radeon RX 7800 XT, la Radeon RX 7700 XT, la Radeon RX 7600 XT e la Radeon RX 7800 XTX, mai rumoreggiata prima d'ora e che dovrebbe avere una potenza ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Alessio Ghersi, morto il capitano delle Frecce Tricolori dopo lo schianto di un ultraleggero in Friuli Corriere della Sera

Nelle ultime 10 partite i rossoblù hanno vinto due sole volte, a fronte id 7 pareggi ed 1 sconfitta. In casa la squadra di Ranieri è reduce da 6 vittorie e 3 pareggi. Nelle ultime 13 gare interne i ...Niente finale di Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio, per il Benetton Treviso, sconfitto oggi per 23-0 dal Tolone del grande ex biancoverde Sergio Parisse (in campo, co ...