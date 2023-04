Ultime Notizie – “Meloni regge | se avrà problemi la aiuteranno i grillini”

(Di domenica 30 aprile 2023) “Se va tutto come deve andare,arriva al 2027 ma cambia la composizione del governo dopo le Europee. Se poi combinano qualche pasticcio, allora rischia anche la premier”. lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista a La repubblica’, escludendo un eventuale suo appoggio alla premier: “Non ci crede nessuno, nemmeno. Se la premieril soccorso arriverà dai. Ma conoscendola farà di tutto per evitare di battere cassa a Conte. Lo tiene al caldo accontentandolo coi Bonafede di turno, ma non è il suo tipo”. Parlando di quello successo con Calenda, Renzi sottolinea che “la rottura è inspiegabile persino per gli addetti ai lavori. Un’alternativa riformista al sovranismo dellae all’estremismo della Schlein deve esserci. Lo chiede ...

Un fatto purtroppo innegabile e drammaticamente dimostrato nellesettimane dache hanno coinvolto diocesi importanti e figure di primo piano. A conferma del carattere "sistemico" di ...Ci sono operai al lavoro nell'area pedonale del lungomare e a piazza del Plebiscito, in queste ore inizieranno a lavorare anche a piazza Mercato: domani, primo maggio, in città ci sono tre differenti ...Una bandiera da record quella che ha aperto la probabile giornata di festa per lo scudetto oggi a Napoli che stanotte è stata installata tra le due torri di Porta Capuana , uno dei varchi di accesso ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 30 aprile. DIRETTA Sky Tg24

[themoneytizer id=”99064-6] Oggi alle 12.30 allo Stadio San Siro l’Inter ospiterà la Lazio per la 32esima giornata di Serie A. Sarà una sfida difficile non solo per il calibro dell’avversario, ma anc ...Angel Di Maria salterà ancora una sfida di Serie A: che polemica per il campione argentino, la verità sulla sua assenza ...