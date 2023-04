Ultime Notizie – maxi zona rossa dalle 14

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 30 aprile 2023) Tutto pronto a Napoli per il pomeriggio che potrebbe sancire la matematica conquista del terzo scudetto. La città si è svegliata in un clima di trepidante attesa, tra striscioni e bandiere azzurre esposte ormai da più di un mese nelle strade di tutti i quartieri, e qualche “new entry” come l’enorme scudetto tricolore comparso nella notte tra le torri di Porta Capuana. Imponente la macchina organizzativa messa a punto in settimana da Prefettura, Comune di Napoli, Regione Campania e le forze dell’ordine. Alle ore 14 scatteranno gli effetti dell’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi con la quale si istituisce un’enormepedonale che comprende tutto il centro cittadino, all’interno della quale sarà vietata la circolazione di auto e moto. Nei principali punti strategici della grandesaranno distribuiti gli “health point” ...