Ultime Notizie – Gol di Lautaro | Napoli esulta | festa scudetto può iniziare

(Di domenica 30 aprile 2023) L’Inter, con il gol di, trova il pareggio nel match con la Lazio. La rete dell’1-1, nella sfida che i nerazzurri vinceranno poi 3-1, viene salutata ada un’esplosione di gioia: la mancata vittoria della Lazio avvicina ilalloe lapuò. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... segui la diretta su Calciomercato.it per tutte ledal capoluogo campano. Tifosi del Napoli ...e può laurearsi campione d'Italia vincendo contro la Salernitana.12.58 - Non arrivano buone...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... partita che in caso di vittoria degli azzurri varrà lo scudetto: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina ultime notizie. Wagner: 1,5 km per conquistare Bakhmut Il Sole 24 ORE

Guerra in Ucraina diretta oggi 30 aprile, quindicesimo mese dall'invasione messa in atto dalla Russia di Putin. È aumentato a 477 il numero di bambini che hanno perso la ...Quando i poliziotti delle Volanti sono arrivati nel parcheggio interrato di Piazza Isolo ed hanno aperto la sacca abbandonata che era stata segnalata al 113, si sono trovati davanti 308 cartucce calib ...