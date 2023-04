Ultime Notizie – così i comandanti russi puniscono i soldati ribelli

(Di domenica 30 aprile 2023) Iavrebbero iniziato a “punire le violazioni disciplinari” dei, chiudendoli dentro delle buche scavate nel terreno coperte da una griglia metallica, le cosiddette ‘zindan’. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico. “Molti rapporti recenti da parte del personale russo forniscono resoconti dicollocati nelle Zindan per reati minori tra cui ubriachezza e tentativo di rescindere i loro contratti”, ha affermato il ministero della Difesa in una dichiarazione pubblicata su Twitter. Nei primi mesi di guerra, si legge, moltiadottarono “un tocco relativamente leggero” nell’imporre la disciplina, “consentendo a coloro che si rifiutavano di unirsi aidi tornare tranquillamente a casa”. Ma intorno all’autunno ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 30 aprile. DIRETTA Sky Tg24

