Ultime Notizie – Bologna-Juventus 1-1 | gol di Orsolini e Milik

(Di domenica 30 aprile 2023) Pareggio per 1-1 tranel posticipo della 32/a giornata di Serie A disputato allo stadio Dall’Ara della città emiliana. Al vantaggio dei padroni di casa consu rigore al 10? replica al 60? di, che si fa perdonare dall’errore dal dischetto del 31? quando si fa parare il tiro dagli 11 metri da Skorupski. In classifica i bianconeri, che interrompono la serie di tre sconfitte di fila in campionato, sono terzi con 60 punti, uno in meno della Lazio seconda, mentre i rossoblù sono ottavi a quota 45 insieme alla Fiorentina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Festa dei lavoratori , le previsioni meteo sfavorevoli inducono il sindacato a rivedere i programmi. Oggi per la Cgil sannita dunque non ci saranno manifestazioni di piazza ma a partire dalle 16 la ...Si registrano troppe criticità nel funzionamento di due importanti depuratori di Ariano Irpino , a Viggiano e Camporeale , i due impianti che servono, da una parte, la vasta popolazione periferica del ...Su disposizione della centrale operativa, gli agenti del commissariato di Giugliano - Villaricca sono intervenuti in via San Nullo a Giugliano in Campania per una segnalazione di una tentata rapina in ...

È pareggio tra Bologna e Juventus al "Dall'Ara": l'1-1 finale è determinato dalla rete nel primo tempo di Orsolini (a segno dal dischetto) e da quella di Milik nella prima parte della ripresa.