Ultime Notizie – attacco russo nella notte a Nikopol

(Di domenica 30 aprile 2023) Le truppe russe hanno colpito con l’artiglieriala città diregione di Dnipropetrovsk a Est del paese. Lo riferisce Ukrinform citando il capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Serhii Lysak che su Telegram ha scritto: “Ieriè stata colpita dall’artiglieria nemica. Le persone sono rimaste illese, ma sette edifici unifamiliari sono stati danneggiati”. Inoltre, è stata colpita una linea di trasmissione elettrica. Nel resto dei distretti della regione di Dnipropetrovsk, riferisce ancora Ukrinform, non è stato registrato alcun bombardamento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione