Udinese - Napoli potrebbe essere anticipata | il motivo

Dopo il pareggio contro la Salernitana , la festa scudetto delè stata rimandata. Oraocchi puntati sulla partita contro l'di giovedì 4 maggio. Nelle ultime ore è emersa la possibilità che il match della Dacia Arena possa essere ...Anchepotrebbe essere spostata per motivi di ordine pubblico. Il match che potrebbe consegnare agli azzurri il terzo scudetto della propria storia, spostato alle 20.45 di giovedì in ...Giovedì 4 maggio Osimhen e compagni dovranno vedersela faccia a faccia con l', fra le mura ... Possibile un'altra variazione, dunque, dopo lo spostamento di- Salernitana. Vi terremo ...

Udinese-Napoli anticipata "Il ruolo di De Laurentiis", la bomba sulla festa-scudetto Liberoquotidiano.it

Il centravanti nigeriano, deluso per non essere riuscito a regalare la gioia tanto attesa ai tifosi azzurri e scoppiato in lacrime Festa solo rimandata per il Napoli, al quale non è bastato il pari co ...Ennesimo caso in casa Napoli, ora riguarda il match con l'Udinese del prossimo giovedì. La gara - già prevista alle 20.45 - si potrebbe giocare ora alle 18.30, come ...