Udinese-Napoli | nuovo spostamento in arrivo? Quando potrebbe giocarsi

(Di domenica 30 aprile 2023) Con la festa "rovinata" (ma solo rimandata) di quest'oggi per lo Scudetto, il Napoli ha il prossimo match point a Udine, dove l'ex Luciano Spalletti affronterà il suo collega bianconero Andrea Sottil. La gara era precedentemente in programma per martedì 2 maggio, ma il rinvio a quest'oggi di Napoli-Salernitana aveva costretto la Lega a posticipare anche la gara contro l'Udinese. La sfida, per adesso, è in programma alle ore 20:45 ma in queste ore non mancano i rumors circa un possibile rinvio della gara.