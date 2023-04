Udinese-Inter Primavera 0-2 | Chivu ora vede i playoff

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 aprile 2023) Il primo tempo si era chiuso sul 2-0 per l’(vedi report), nei secondi 45 minuti il risultato non è cambiato. Tre punti importantissimi pere i suoi. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo inizia subito con due grandi azioni. Dopo appena venti secondi arriva la traversa di Valentin Carboni con un bel mancino dalla distanza. Un minuto dopo risponde l’con Centis che a pochi metri da Botis manca la porta e si divora il 2-1. Al 49? dopo un’azione personale, Carboni serve Stankovic che questa volta non trova la porta. L’difende il proprio vantaggio, attaccando meno rispetto ai primi 45 minuti. Al 70? Carboni spreca ancora dopo un ottimo recupero palla. Akinsanmiro arriva sulla ribattuta del portiere ma trova solo il corner. Sempre il numero 45 ha un’occasione subito dopo ma spara alto. All’83’ arriva un ...