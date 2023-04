Ucraina | l’Italia fornisce 20 obici ma non funzionano e devono rientrare La beffa svelata al Financial Times da un consigliere di Kiev

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023)ha donato venti cannoni semoventi all’, ma sembra che siano diventati giganti d’acciaio inutili al fronte. Secondo il, undel ministro della Difesa ucraino ha dichiarato che questi mezzi non servono a nulla, tanto che sono stati inclusi in un elenco di materiali da rottamare. Ma come, il governo di Roma ha donato mezzi da demolire? Pare che questi cannoni, prodotti in Italia nei primi anni Novanta, siano la versione aggiornata di un cingolato di progettazione statunitense con cannone da 155 millimetri. Insomma, sulla carta il top dell’artiglieria pesante della Nato. Alla prova dei fatti si sono rivelati un mucchio di ferraglia che gli eserciti europei hanno tolto dal servizio. Sono gli stessi che due settimane fa si sono visti in un video di un treno in ...