Ucraina | la scommessa su droni e Ai per vincere la guerra

(Di domenica 30 aprile 2023) Il ministro per la trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov ha parlato con Wired dei progetti del paese per sviluppare sistemi autonomi più sofisticati e startup militari

...le possibilità di una recessione e di un'eventuale nuova escalation del conflitto in. L'... Ladei mercati è duplice: da una parte, si aspettano che le Banche Centrali taglino i tassi ...Ladi Neoplants Il progetto di Neoplants si chiama Neo P1 , ed è una pianta d'...campagna per promuovere l'Italia della Venere influencer è una sfilza di errori Un anno di guerra in: ...È una, racconta il New York Times , fatta dagli strateghi di Biden per proteggerlo da ... Il patriottismo degli influencer ucraini La guerra inha generato un processo di "de - ...

La scommessa di ricostruire. Con i combattimenti in corso Avvenire

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La presidente del Consiglio si proietta in una dimensione internazionale anche per rafforzarsi in patria | Editoriale di Goffredo Buccini per il Corriere ...