Ucraina | intelligence Gb | soldati di Mosca puniti dentro buche scavate nella terra | Cremlino | due morti nella regione russa di Bryansk

... nel Sud dell'. 'Gli occupanti russi hanno sparato 27 volte sugli insediamenti pacifici ... 30 apr 09:21Gb: soldati russi puniti dentro buche scavate nella terra Negli ultimi mesi, i ......consueto aggiornamento basato su rapporti d'. Il ministero della Difesa ha dichiarato che Mosca ha lanciato "la prima grande ondata di attacchi con missili da crociera contro l'......guida l'Onu nonostante la guerra in). Come cambia la guerra. Fossati, barricate, trincee a zig - zag, campi minati, filo spinato e postazioni di veicoli mimetizzate. Secondo l'...

Kiev colpisce di nuovo Sebastopoli. Prigozhin minaccia ritiro truppe Wagner da Bakhmut - Russia: Albano, Pupo Anch'io avuto richieste ma ora situazione inaccettabile - Russia: Albano, Pupo Anch'io avuto richieste ma ora situazione inaccettabile RaiNews

Morirono in tutto 25 persone. Ieri l'attacco degli ucraini sul deposito di carburante a Sebastopoli (Crimea). Zelensky: "Controffensiva anche senza F16" ...Putin vara una nuova fase dell’invasione dell’Ucraina, scegliendo di attendere in trincea la controffensiva nemica. Ecco dove e come e cosa succederà ...