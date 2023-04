Ucraina | attacco a serbatoi Crimea | primo step controffensiva

(Di domenica 30 aprile 2023) L'incendio di ieri ai depositi di carburante a Sebastopoli, nellaoccupata dai russi, fa parte del lavoro preparatorio per ladi Kiev. Lo ha detto la portavoce del comando sud ...

E invece di almeno 26 morti, compresi cinque bambini, il bilancio delle vittime degli attacchi aerei della Russia alle città di tutta l'venerdì. 30 aprile 2023'A oggi, più di 1.432 bambini sono stati colpiti ina causa dell'aggressione ella Russia. ...un edificio colpito da un missile a Uman e un'altra piccola di due anni è stata uccisa in un...La guerra in, cosa c'è da sapere Come e quando potrebbe finire e chi sta vincendo Lo speciale sull'anniversario della guerra, fuoco sui giornalisti: il coraggio di raccontare - ...

Ucraina ultime notizie. Wagner: 1,5 km per conquistare Bakhmut Il Sole 24 ORE

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - L'incendio di ieri ai depositi di carburante a Sebastopoli, nella Crimea occupata dai russi, fa parte del ...Due giorni fa sei sono morti in un edificio colpito da un missile a Uman e un'altra bimba di due anni è stata uccisa in un attacco a Dnipro.