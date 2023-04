Tutto in mano alla Juve Napoli | stravolti i calcoli-scudetto | cosa è cambiato

(Di domenica 30 aprile 2023) Il pareggio con la Salernitana è stato un duro colpo per ile sopratper i suoi tifosi, che erano pronti a festeggiare lonell'ultima domenica di aprile.si era messo per il meglio quando al 62esimo Olivera aveva segnato sugli sviluppi di un calcio d'angolo la rete dell'1-0. Gli uomini di Spalletti hanno anche avuto un'ottima occasione di raddoppiare con Kvara, ma all'84esimo è arrivata la doccia fredda. Porta il nome di Dia, che si è inventato un gran gol: azione personale sulla fascia destra, conclusione col piede debole sinistro e Meret battuto per l'1-1 della Salernitana. A nulla è valso l'assedio finale, ilsi è dovuto accontentare del pareggio, che cambia un po' iper la vittoria matematica dello. Il ...

... come 'è stata ladi Dia'. E poi 'Ohi vita, oh vita Dia', 'Boulaye Dia tutte le feste si porta ... 'Un gol di Dia all'84mo non ha prezzo, peril resto c'e' Ochoa', scrive un supporter granata.questo nel giorno in cui circa 150 persone hanno deciso di manifestare sotto casa del ... scatenata dal presidente della Provincia autonoma di Trento avesse finito per armare ladei ......tutti i piani per celebrare il terzo tricolore nella domenica del Maradona (sembravafatto ... Le combinazioni Calcoli alla: la Lazio ha perso con l'Inter ed è a quota 61 punti, al massimo ...

Napoli, stravolti i calcoli-scudetto: "Tutto in mano alla Juve", cosa è cambiato Liberoquotidiano.it

Dai parenti ci guardi Iddio, avrà pensato più d’uno, ripiegando le bandiere e tornando a casa da piazza Duomo, dove era andato per unirsi agli altri tifosi napoletani di Milano per la grande festa del ...Napoli, sfottò dei tifosi della Salernitana per la festa scudetto rimandata: "Dalla mano de Dios (maradona) al piede di Di" ...