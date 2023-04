“Tutto deciso” Terremoto in Rai | il programma amato dal pubblico chiude dopo tre anni

(Di domenica 30 aprile 2023) Oggi è un altro giorno, rivoluzione in arrivo. Sul futuro di Serena Bortone si sono formate da qualche tempo nuvole grigie. Non si tratta di un problema di ascolti. La conduttrice, infatti, è riuscita a conquistare ancora più telespettatori rispetto al passato, ma non convincere sarebbe altro. Ad esempio lo scandalo dell’allontamento di Romina Carrisi subitoil suo tweet polemico nei confronti del. Inoltre secondo Giuseppe Candela di Dagospia Serena Bortone sarebbe nel mirino del centrodestra: “La conduttrice di Oggi è un altro giorno – ha fatto sapere il giornalista – ha ottenuto ascolti più alti di chi l’ha preceduta, con un prodotto interno e alzando il livello qualitativo. Le ragioni sono solo politiche: la giornalista è considerata vicina al centrosinistra, in quella fascia oraria i partiti di maggioranza ...

... a causa della difficoltà di trovare personale, hadi sostituire gli umani addetti al ... Una svolta pericolosa peril . Ma quali possono essere le cause della mancanza di personale nel ...La Germania ha semplicementedi rinunciare a quel 4% di energia da nucleare e puntare sulle ... Ammesso che "vadabene", il nucleare italiano potrebbe produrre qualcosa a partire dai primi ......a cura di Simone Rossi - Digital - News.it Il momento decisivo nella Serie A TIM elo sport ... Gabriele Giustiniani Oltre quattro mesi dopo il match d'andata,da un rigore procurato da ...

Addio al PSG, tutto deciso su Neymar: svelato dove giocherà CalcioNow

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge passerà la notte con Taylor e deciderà di chiudere per ...L'attrice di Dirty Dancing in Friends interpretava Mindy, la migliore amica di Rachel, ma il suo impegno nella serie è stato breve per un motivo ben preciso.