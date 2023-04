Trucco da sposa | gli errori da evitare

Leggi su vanityfair

(Di domenica 30 aprile 2023) Nella realizzazione del maquillage per l'altare nulla deve essere lasciato al caso. Un truccatore professionista mette in guardia le future spose dai tranelli dalle foto viste sui social, perché quello che risulta “bellissimo” sui Instagram non funziona “dal vivo”, dall'abuso di fondotinta e contouring alle sperimentazioni spericolate