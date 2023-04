Trovato morto l' orso problematico M62 | era nella black list | l' ipotesi inquietante

(Di domenica 30 aprile 2023) È statol'M62, fratello di M57, catturato ad Andalo nel 2020, e di F43, morta lo scsettembre per una per una dose errata di anestetico iniettatogli durante le fasi di cattura. L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) invierà nei prossimi giorni una richiesta di accesso agli atti alla Provincia autonoma di Trento e all'Istituto zooprofilattico delle Venezie, cui è stato consegnato il corpo del plantigrado per gli esami di rito. L'Oipa vuole infatti conoscere le cause della morte di un esemplare giovane, di soli quattro anni e nel pieno della sua vitalità. M62 era stato bollato come «» al pari di JJ4, ritenuta responsabile della morte del runner Andrea Papi, e di MJ5, ritenuto colpevole dell'attacco ai danni di un escursionista ...

